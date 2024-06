Malore improvviso dopo la festa elettorale: Vittorio Redigolo muore a 70 anni

Una foto di gruppo, tanti sorrisi, i calici di vino in mano per brindare alla rielezione a sindaco di Giovanni Ministeri: è questa l'ultima immagine scattata a Vittorio Redigolo, ex consigliere comunale di Cimadolmo, mancato improvvisamente lunedì sera, intorno alle 21, nella sua casa di Stabiuzzo.

Un malore fatale l'ha strappato all'affetto dei suoi cari a 70 anni. Poche ore prima Redigolo era in via Roma, di fronte al "Roxy Bar", per festeggiare il risultato delle elezioni comunali. Tra i primi a dare notizia della morte di Redigolo è stato proprio il neoeletto sindaco Giovanni Ministeri nella sua pagina Facebook, annullando i festeggiamenti previsti per lunedì sera: «In segno di rispetto per la scomparsa di Vittorio, nostro sostenitore da sempre, non ce la sentiamo di festeggiare il risultato amministrativo. Ci scusiamo con la cittadinanza, ma tutto viene annullato. Riposa in pace Vittorio, che la terra ti sia lieve». Redigolo lascia la moglie Maria Luisa e il figlio Alberto oltre a sorelle, cognati e parenti tutti. Dal 1999 al 2004 era stato consigliere comunale durante il mandato del sindaco Egidio Cadamuro, eletto con la lista "Cimadolmo Viva". Per anni aveva lavorato come educatore all'Ipab "Casa di Riposo Monumento ai caduti in Guerra" di San Donà di Piave, struttura di accoglienza per anziani. Rappresentante sindacale unitario, si stava godendo la pensione da alcuni anni e, in questi mesi, aveva sostenuto la campagna elettorale per la rielezione a sindaco di Ministeri. Fino alle 19.30 aveva festeggiato il risultato delle urne con tutta la squadra elettorale: alle 21 la tragedia che ha strappato il 70enne all'affetto dei suoi cari, inutili i tentativi disperati di rianimarlo. Venerdì 14 giugno, alle ore 10.30, sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Cimadolmo. Dopo la cerimonia la salma di Vittorio Redigolo sarà cremata.