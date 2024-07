Frana sulla Alemagna, vertice con Regione, Anas e Fs. Balliana: «Risarcire i residenti»

La sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, parteciperà al tavolo tecnico convocato per domani, 16 luglio, con Anas e Trenitalia, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti coordinerà il tavolo, al quale parteciperà anche il vicesindaco di Vittorio Veneto, Marco Dus. Al centro dell'incontro c'è la frana che da venerdì ha interrotto la strada statate di Alemagna con possibili soluzioni per la riattivazione della linea FS, i trasporti sostitutivi, i tempi di riapertura al traffico del Fadalto e le soluzioni alternative per gli abitanti della zona in attesa della fine del cantiere. «Ringraziamo per la disponibilità la Regione, che è stata solerte nel dare una risposta ai disagi che stanno subendo sia gli utenti della ferrovia che gli abitanti di Fadalto» ha detto Dus «Stiamo in queste ore lavorando per una soluzione economica per risarcire i residenti dei costi sostenuti».

Proseguono intanto le operazioni di Anas per liberare la sede stradale dal materiale franato e per coordinare gli interventi di messa in sicurezza con tutti gli enti coinvolti. Inoltre, continua l’attività di verifica della stabilità dei pendii a monte della Statale, su cui dal mese di settembre 2021 sono installati impianti di monitoraggio fondamentali per la fruibilità della strada.

Gli impianti, costituiti da semafori, telecamere, sensori di movimento e pluviometri, hanno attivato l’interdizione temporanea al traffico, in entrambe le direzioni, al verificarsi dei primi scrosci intensi di pioggia; ma i sensori sui pendii sono stati travolti dalla frana insieme a parte delle opere di protezione realizzate nel tempo da Anas e da Autostrade per lo Stato, che occorre ripristinare prioritariamente.

Il personale di Anas è sul posto sin dai primi momenti dell’evento, e si sta coordinando con gli operatori di RFI e Autostrade per l’Italia, società le cui infrastrutture sono interessate anch’esse dalla frana, per valutare congiuntamente le azioni che ciascun ente deve mettere in campo per la riapertura al traffico della statale in piena sicurezza. Le operazioni di sgombero del piano viabile sono state avviate in concomitanza con l’evento e sono in corso, venendo momentaneamente sospese solo in caso di interferenza con quelle di RFI ed ASPI. Al momento, permane la chiusura nel tratto interessato dalla frana, e il traffico è deviato sulla Autostrada A27 nel tratto tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto-Lago di Santa Croce.