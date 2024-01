Boscaiolo si infortuna facendo legna, interviene il soccorso alpino

Verso le 12.30 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato, per intervenire in supporto dell'ambulanza e dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore in località Nove, dove un uomo si era infortunato facendo legna. Ottenute le coordinate del punto, una squadra si è avvicinata con i mezzi per poi procedere a piedi nel bosco e raggiungere il 55enne di Vittorio Veneto, che si era procurato un sospetto trauma alla gamba dopo essere caduto. Verricellati medico e tecnico di elisoccorso nelle vicinanze, sono state prestate le prime cure al boscaiolo, che era da solo al momento dell'incidente. Una volta imbarellato, l'uomo è stato sollevato a bordo dallo spiazzo aperto dai soccorritori per facilitare le operazioni di recupero e trasportato all'ospedale.