Bullismo, social e incidenti: l'Arma incontra gli studenti

Bullismo, uso consapevole dei social network, prevenzione dai sinistri stradali ed informazione sulle sostanze stupefacenti. Questi i temi affrontati dai Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto con i ragazzi dell'Istituto d'istruzione Superiore "Vittorio Veneto". Non sono mancate domande sulle modalità di accesso all’Arma dei Carabinieri, nonché sui vari compiti che ogni giorno vengono affrontati dai militari della Benemerita. Incontri di questo tipo sono promossi annualmente dall'Arma, nel trevigiano e su tutto il territorio nazionale, per promuovere il progetto "cultura della legalità" in collaborazione con il Miur e le amministrazioni locali.