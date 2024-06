Vittorio Veneto, bus navetta gratuiti per raggiungere i seggi elettorali

lo spostamento dei seggi n. 5 e n. 33 si comunica che il Comune di Vittorio Veneto ha attivato un servizio di bus navetta gratuito per garantire il trasporto degli elettori dai seggi precedenti ai seggi alternativi. Il bus navetta, di colore bianco con l'apposita scritta in evidenza, effettuerà il servizio:

sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle 21

domenica 9 giugno, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 21.

Le partenze sono disponibili, per gli elettori del seggio n. 5, presso la ex scuola di Nove in Via Lapisina, 24: il bus navetta li condurrà presso la sede del nuovo seggio, alla scuola primaria Manzoni, in Via Marcinelle, 10 e viceversa. Per gli elettori del seggio n. 33, la partenza è prevista dalla scuola materna Zavrel in Via Formeniga, 14, con arrivo alla scuola primaria Costella in Via Mascagni, 16 e viceversa. Il servizio analogo verrà garantito anche per l'eventuale turno di ballottaggio, con i seguenti orari:

domenica 23 giugno, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 21

lunedì 24 giugno, dalle ore 9 alle 13.

Anche che gli elettori appartenenti alle sezioni elettorali 19, 20, 21, 26 e 28 non voteranno più presso la scuola elementare Zanette, ma presso la vicina palestra, in via Berlese, 16.