La cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto al comando Interregionale dell'Arma

La città di Vittorio Veneto ha ufficialmente conferito al Comando Interregionale dell'Arma dei carabinieri la cittadinanza onoraria. La cerimonia ufficiale è avvenuta presso il municipio di piazza Medaglie d'Oro, alla presenza del sindaco vittoriese, Antonio Miatto, del prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà e del Comandante Interregionale dei Carabinieri "Vittorio Veneto", Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, con tutti i comandanti territoriali dei reparti dell'Arma di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

«Per una iniziativa che ci commuove e ci dà sprone per il futuro sotto un gonfalone di cui portiamo il nome e sotto il quale ci dobbiamo inchinare -ha sottolineato Bernardini- poichè porta due onorificenze di particolare valore per quello che la Città ha sofferto e saputo resistere. Il Comando interregionale nordest è nato da 30 anni, e oggi ricevere la cittadinanza onoraria significa per noi fondersi ancora di più con questo splendido comune».