L'Arma di Treviso saluta il maresciallo Vit, in congedo dopo 32 anni di servizio

La “passione di un veterano”. Dopo quasi trentadue anni di servizio svolto nell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Mauro Vit, Comandante della Stazione di Vittorio Veneto, il prossimo luglio cesserà il servizio attivo e sarà collocato in congedo per raggiunti limiti di età. Durante la sua duratura permanenza a Vittorio Veneto ha consolidato un bagaglio culturale e professionale assai apprezzato dalla cittadinanza, distinguendosi per lo spirito di servizio, l’attaccamento al dovere e la vicinanza verso i colleghi e la popolazione.

Il Luogotenente Vit, originario di San Daniele del Friuli, arruolatosi nell’Arma nel 1989, dopo aver frequentato il corso Allievi Sottufficiali presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze, fu destinato come giovane Vice Brigadiere alla Stazione di Nervesa della Battaglia per poi proseguire alla Compagnia di Conegliano ed infine al Comando Provinciale di Treviso. A partire dal 2008, promosso Maresciallo Aiutante, Vit ha proseguito la sua carriera al comando del Nucleo Carabinieri presso il 51° Stormo dell’Aeronautica Militare di Istrana ed infine, dal 2012, al comando della Stazione di Vittorio Veneto. Il Sottufficiale ha inoltre ricoperto numerosi impieghi all’estero, in Bosnia e Kosovo.

Oggi, la ricorrenza del 208° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che si è celebrata a Treviso ha assunto per il Luogotenente Vit un significato ancor più particolare e denso di emozioni che in passato:è stato l’ultimo Annuale cui il Maresciallo ha partecipato “in servizio” ed è stato impreziosito dalla ricompensa che il Sottufficiale ha ricevuto, nel corso della cerimonia, per un’operazione di servizio che l’ha visto recentemente protagonista proprio al comando della Stazione di Vittorio Veneto.