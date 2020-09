Lavori in autostrada A27, chiusura del casello di Vittorio Veneto nord

Autostrade per l’Italia ha comunicato che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione pavimentazioni, si renderà necessario chiudere al traffico il casello di Vittorio Veneto Nord dalle ore 20.00 di martedì 8 settembre alle ore 06.00 di mercoledì 9 settembre 2020. I percorsi alternativi indicati sono i seguenti:

USCITE: i veicoli leggeri dovranno uscire al casello di Vittorio Veneto Sud mentre quelli pesanti provenienti dall’allacciamento Strada Statale 51 / A27 (Pian di Vedoia) dovranno uscire allo svincolo libero A27 Cadola (Belluno). Quelli provenienti da Vittorio Veneto Sud dovranno proseguire lungo la A27 e uscire al casello di Fadalto Lago Santa Croce.

ENTRATE: i veicoli leggeri dovranno entrare in autostrada dal casello di Vittorio Veneto Sud mentre quelli pesanti diretti a sud dovranno obbligatoriamente accedere dal casello di Fadalto Lago Santa Croce. Se diretti in direzione nord, dovranno invece proseguire lungo la Strada Statale 51 per entrare in autostrada dallo svincolo libero A27 Cadola (Belluno).

Tutti i mezzi di soccorso potranno invece transitare liberamente previa segnalazione al Centro Radio Informativo Autostrade che risponde ai seguenti numeri telefonici:

0432 578314

0432 578315

0432 578316