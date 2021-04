Il Comune di Vittorio Veneto cerca un City Manager

La città di Vittorio Veneto cerca un City Manager. L'avviso per la selezione di un «Manager per lo sviluppo di strategie locali a base culturale» è stato pubblicato in questi giorni sul portale del Comune. Si tratta di un incarico di alta specializzazione, inserito nel quadro del progetto Stimulart, che avrà durata annuale e si concluderà nel marzo del 2022. «Compito della nuova figura -spiega l'Assessore Antonella Caldart- da individuare al termine della procedura selettiva appena avviata, sarà quello di guidare la realizzazione di progettualità in grado di coinvolgere le imprese del settore culturale e creativo, i professionisti, le associazioni e più in generale gli attori locali in grado di portare innovazione e valore aggiunto a favore dell'economia vittoriese tradizionale, produttiva e turistica, per lo sviluppo del piano strategico che il Comune ha sviluppato con i suoi partner nell'ambito di Stimulart».

Agli aspiranti manager è richiesto il possesso di un solido curriculum che ne comprovi l'esperienza oltre ad una laurea e alla conoscenza della lingua inglese di livello B1. Per avanzare la propria candidatura ci sarà tempo fino alle 12.00 del prossimo 14 maggio. L'incarico si pone nell'ambito di una più ampia iniziativa, messa in atto dal Comune di Vittorio Veneto all'interno del progetto Stimulart, volta ad esplorare il potenziale che le nuove professioni ed attività economiche - identificate come "Imprese culturali e creative", - possono avere per lo sviluppo produttivo urbano e lo sviluppo economico locale. Creatività come motore di sviluppo, dunque, a favore ed assieme alle imprese tradizionali che del territorio rappresentano l'identità e la storia. Attraverso una figura in grado di avvicinare l'Amministrazione comunale al territorio, Vittorio Veneto quindi si rigenera con nuove forme di intervento, e attiva la collaborazione tra settori diversi, in questo caso le attività produttive e l'urbanistica, pensando non solo all'incontro domanda e offerta, ma anche alla gestione degli spazi e dei luoghi non utilizzati.

Tra gli obiettivi da raggiungere: favorire l'incontro tra domanda e offerta per valorizzare gli spazi fisici dove le imprese culturali e creative possano lavorare o, in alternativa, trovare un centro di servizio; favorire una più ampia sinergia tra settori innovativi a base culturale e creativa e le imprese tradizionali per il rafforzamento del tessuto sociale e produttivo locale anche attraverso il coinvolgimento di nuove professioni e giovani di talento. Il professionista dovrà concludere il suo incarico aggiornando la progettualità predisposta dal Comune di Vittorio Veneto, proponendo le eventuali misure correttive, i nuovi obiettivi a medio e lungo termine e le possibili azioni di sviluppo. Il documento finale sarà discusso e concordato con l'Amministrazione.