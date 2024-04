Il teatro "Lorenzo da Ponte" di Vittorio Veneto dichiarato monumento nazionale

«Felice che il Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto sia tra quelli dichiarati monumento nazionale. Un grande risultato per il nostro territorio, ottenuto grazie ad un emendamento che ho presentato al provvedimento, e che rivendico con orgoglio. Credo che puntare sulla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale sia la strada giusta per far vivere la nostra storia e la nostra identità che deve essere tramandata alle nuove generazioni. Questo riconoscimento prestigioso darà ancora più valore al nostro Teatro Lorenzo da Ponte, cuore culturale della città, palcoscenico storico e luogo importante per la vita della nostra comunità» ha commentato il parlamentare della Lega, Gianangelo Bof.

«Ieri mattina mi sono confrontato con il Sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, per proporre al Presidente della Commissione Cultura Sen. Roberto Marti e all’On. Alberto Stefani l’inserimento, nel testo che passerà al Senato, anche del Teatro Duse di Asolo e della Sala Teatrale Pio X di Possagno nell’elenco dei teatri da dichiarare “monumento nazionale”» ha invece spiegato in una nota Giuseppe Paolin, parlamentare della Lega «Il teatro asolano, opera dell’architetto Antonio Locatelli, venne inaugurato il 20 novembre 1798 e subì una prima ristrutturazione nel 1857 da parte dell’Ing. Francesco Martignago per poi, nel 1932, essere intitolato alla più grande attrice italiana teatrale di tutti i tempi, diva del firmamento mondiale, Eleonora Duse, che riposa per sua volontà nel cimitero di Sant’Anna di Asolo e di cui proprio quest’anno ricorre il centenario della morte avvenuta il 21 aprile del 1924 a Pittsburgh (USA). Il riconoscimento “monumento nazionale” del Teatro Duse, gioiello culturale inserito all’interno del Castello di Caterina Cornaro, si sposerebbe perfettamente alle celebrazioni del centenario dell’eclettica attrice asolana d’adozione».

«Quanto alla Sala Teatrale Pio X di Possagno, paese natale di Antonio Canova, venne ricostruita sui resti di una precedente sala, colpita e distrutta da una granata durante la Prima Guerra Mondiale, con le offerte e il lavoro gratuito dei Possagnesi su terreno comunale ed inaugurata nel 1923» conclude Paolin «Negli anni è stata sala teatrale, ma anche ospedale di prima linea durante la Prima Guerra Mondiale, sala ricreativa per i bambini, sala per il catechismo, ha visto il rastrellamento del Monte Grappa durante la Seconda guerra mondiale, è stata cinema, ha ospitato i congressi dell’Azione Cattolica. Quei muri hanno visto passare molto più di un secolo di storia e quel palco ha rappresentato il fulcro culturale di tante generazioni. Anche in questo caso il riconoscimento andrebbe a valorizzare un piccolo teatro, la cui valenza storico- culturale non è seconda ad altre più famose strutture. Asolo e Possagno unite nel segno della Storia e della cultura da sempre».