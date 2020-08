Storico commerciante e fondatore della Nottoli nuoto, addio a Dino Beghetti

Nello scorso mese di marzo aveva festeggiato i 93 anni di età. Domenica scorsa, a causa dei postumi di una brutta frattura ad un femore (provocata da una caduta nella vasca da bagno), è spirato, destando fortissimo cordoglio a Vittorio Veneto e in tutta la zona, dove era conosciutissimo. Si terranno mercoledì alle 10 nella chiesa di Salsa i funerali di Bernardo Beghetti, ragioniere e commerciante, fondatore di Ascom Vittorio Veneto, della Nottoli Nuoto e della società Col Dar che ha attrezzato l'area del Cansiglio con i primi impianti sportivi e la Capanna Genziana. Dino Beghetti lascia i figli Angelo, Paolo e Cristina e le rispettive famiglie.

Beghetti, fino a pochi giorni dalla sua morte, amava passeggiare lungo viale della Vittoria dove spesso incrociava conoscenti e amici che lo apprezzavano per la sua eleganza e gentilezza. Nato nel 1927, si dedicò agli studi commerciali e venne poi impiegato presso la Casa del Fascio, da cui si spostò al Lanificio Cerruti dove rimase, da responsabile amministrativo, fino alla pensione. I vittoriesi conoscono Dino Beghetti anche per le attività commerciali gestite con l'amata moglie Fausta, titolare della omonima boutique in centro, accanto alla quale Dino rilevò una sessantina di anni fa il negozio Tuttosport, ora gestito dai figli Paolo e Cristina, nella nuova sede di via Celante. Con Giuseppe Manzoni fu tra i soci fondatori dell'Associazione Commercianti vittoriese, di cui è stato poi a lungo consigliere e revisore dei conti.