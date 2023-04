Volontariato, eletto il nuovo direttivo dell'associazione "Lucia Schiavinato"

Nuove energie e nuovi programmi per l'associazione di volontariato Lucia Schiavinato, che da quasi 40 anni a Vittorio Veneto dona amicizia e condivide tempo libero con donne e uomini con disabilità, ed in particolare al Piccolo Rifugio vittoriese. Martedì 18 aprile l'assemblea associativa ha eletto il nuovo consiglio direttivo.

L'assemblea associativa di martedì 18 aprile ha eletto il nuovo consiglio direttivo. Come presidente è stata confermata Daniela Tischer, di Scomigo; con lei Lionella D'Arsiè di Santa Maria del Piave, Marzia Gava di Cappella Maggiore, Luciano Pizzol di Cappella Maggiore, Annalisa Prizzon di San Polo, Christian Salvador di Vittorio Veneto, Saverio Toffolon di Pianzano. Restaranno in carica fino al 2026.

Con circa 50 tesserati e 25 volontari attivi, l'associazione Lucia Schiavinato, che prende il nome dalla fondatrice del Piccolo Rifugio, organizza più di una volta al mese occasioni di svago, divertimento e inclusione per gli ospiti del Piccolo Rifugio. Il prossimo impegno in calendario è la partecipazione a “Il bosco incantato sulle vie dell'acqua”, il 25 aprile a Cison di Valmarino: qui associazione e Piccolo Rifugio sono anche partner del progetto “Inclusivamente Cison”. Ma è in estate che volontari e persone con disabilità vivono assieme i giorni più belli: anche quest'anno, infatti, condivideranno dei giorni di vacanza assieme, al mare o in montagna.