Frana sul Fadalto: ripartita la circolazione dei treni, Alemagna riaperta entro un mese

«Questa mattina ho voluto incontrare i sindaci dei due Comuni coinvolti dalla frana di Fadalto, Vittorio Veneto e Alpago, insieme con gli altri attori interessati, Anas, Rfi, Trenitalia, Autostrade per l’Italia, per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza e riapertura della statale 51 “di Alemagna” interrotta dallo scorso 12 luglio. Anas ha confermato che sono in corso gli interventi di sgombero della strada, con una stima di ripristino delle condizioni previgenti e di riapertura alla circolazione, salvo imprevisti, in tre-quattro settimane mentre Rfi e Trenitalia hanno comunicato la ripresa del normale esercizio ferroviario. Con l’occasione, abbiamo dialogato con i sindaci dei due Comuni sulla necessità di trovare un modo per compensare i maggiori costi per i cittadini dovuti alla necessità di utilizzare l’unico percorso alternativo alla statale 51, ovvero il tratto autostradale tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Ho garantito il mio personale impegno per trovare con il MIT, e con i concessionari autostradali di volta in volta coinvolti, soluzioni alternative, così da garantire, in situazioni come queste, la possibilità di attivare in modo rapido l'esenzione del pedaggio o il ristoro dei costi che non devono gravare sui cittadini. Esprimo il mio grazie agli operatori e le maestranze per il lavoro svolto finora tempestivamente e in condizioni di particolare disagio».

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, a margine del tavolo tecnico con i Comuni di Vittorio Veneto e Alpago, Anas, Rfi, Trenitalia, Autostrade per l’Italia sullo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e riapertura della strada statale 51 “di Alemagna” interrotta da venerdì scorso, 12 luglio, tra il chilometro 19,500 e il chilometro 22,000 a causa di una frana in località Fadalto nel Comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, al confine con il Comune di Alpago, in provincia di Belluno.

Anas ha precisato che prosegue senza sosta l’attività di verifica della stabilità dei pendii a monte della Statale, su cui dal mese di settembre 2021 sono installati impianti di monitoraggio. Il ripristino degli impianti travolti dalla frana, insieme con le opere di protezione e contenimento, è prioritario per gestire in maniera preventiva i rischi idrogeologici. Al momento, permane la chiusura nel tratto interessato dalla frana con deviazione del traffico sull’Autostrada A27 nel tratto tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto-Lago di Santa Croce.