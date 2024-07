Frana sul Fadalto, la Giunta stanzia 10mila euro per i rimborsi dei residenti

Mitigazione dei disagi e attuazione dei progetti dedicati alla fragilità: la Giunta Balliana si rende fin da subito operativa, proponendo una variazione al bilancio di 10 mila euro per l’erogazione di un rimborso una tantum a sostegno delle spese che i residenti della Val Lapisinia sosterranno per la mobilità da e per la città di Vittorio Veneto. «Il primo punto all’ordine del giorno di oggi è stato il Fadalto: l’intervento che abbiamo deciso di attuare nell’immediato è lo stanziamento di una quota di bilancio per il rimborso dei pedaggi autostradali, dal momento che l’utilizzo della A27 è per tutti, al momento, l’unica soluzione di mobilità. E’ una misura eccezionale e urgente, che può solo in parte mitigare il disagio, ma almeno contribuire concretamente alle spese quotidiane dei cittadini» dichiara il sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Balliana. Gli uffici stanno ora predisponendo le modalità di richiesta e di erogazione, che verranno comunicate a breve attraverso i canali istituzionali del Comune.

Sul tavolo della giunta un’ulteriore variazione di bilancio riguarda l’attuazione del progetto PNRR “Percorsi di autonomia per persone con disabilità – Vittorio Veneto: Palazzina di via Galilei”: l’Amministrazione Comunale ha stanziato i 500.000 euro necessari per l’intervento, iniziato dall’amministrazione precedente e che ora necessitava del relativo finanziamento attuativo.

«Questo ulteriore stanziamento di 40.000 euro va a completare l’investimento di 800.000 mila euro di cui 500.000 a carico del Comune, necessari per vedere realizzato un progetto che deve essere completato da più di un anno: infatti è necessario che venga consegnato entro il 30 giugno 2025. Abbiamo l’onore e l’onore di dar seguito a questo importante impegno a sostegno dell’edilizia sociale, iniziato dall’amministrazione precedente, che vedrà la realizzazione di due appartamenti per favorire i percorsi di autonomia alle persone con disabilità» sottolinea Giulio De Antoni, Assessore alle risorse finanziarie, umane e alle opere pubbliche.

Approvato infine il decreto di nomina dell’Assessore alle politiche della cultura, biblioteca, musei, politiche educative e scolastiche: la nomina di Enrico Padoan era in attesa del nulla osta da parte dell’Università della Tuscia dove esercita come docente e ricercatore. «Ho scelto di definire l’assessorato a me affidato con il termine “politiche della cultura”, perché credo in una concezione di cultura che non sia solamente un’esperienza di fruizione individuale, bensì il risultato di un processo di costruzione e condivisione fra i cittadini. Le politiche della cultura dovrebbero mirare a valorizzare le risorse materiali e sociali ampiamente presenti in città, che comprendono anche il mondo della scuola» dichiara il neo Assessore Enrico Padoan.