Batte sempre più forte il cuore della "Little Run": donazioni record al Piccolo Rifugio

Ancora un record per la Little Run: ancora una volta la generosità degli sportivi supera se stessa, e si trasforma in occasioni di felicità per le donne e gli uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. E' di 17.542 euro il ricavato della sesta Little Run, la corsa e camminata per e con le persone con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, che si è svolta lunedì 26 dicembre. Venerdì 30 dicembre mattina c'è stata la consegna ufficiale del ricavato al Piccolo Rifugio. Su La Tenda Tv e sui canali social di Piccolo Rifugio e Little Run il video con l'annuncio del risultato della Little Run 2022 e le interviste ai protagonisti.

Le offerte raccolte dalla Little Run 2022 sono il 19% in più rispetto all'edizione 2021, e più del doppio di quanto raccolto dalla prima Little Run nel 2017.

Dalla prima edizione a questa, la generosità è stata ogni anno maggiore. Unica eccezione, il 2020 della pandemia, in cui ci fu solo una “Little Run in solitaria” di chi lo desiderava. Per questa nuova grande manifestazione di generosità tanto gli organizzatori della Little Run quanto il Piccolo Rifugio desiderano rivolgere un grande ringraziamento ai 3 sponsor, ai 50 volontari, ai 30 negozi, aziende e professionisti che hanno collaborato, e ai 1500 bambini, donne e uomini di tutte le età che hanno partecipato alla Little Run. Tra di loro anche Samuel Pemati, influencer da 900.000 followers su TikTok, e due atleti di rilievo nazionale come Ivan Geronazzo e Diego Gazzari.

Come già annunciato prima della Little Run, le offerte raccolte serviranno a donare ai 40 donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio, come ad esempio un ciclo di trattamenti personalizzati per ridurre il dolore fisico che per alcuni loro è purtroppo una compagnia quotidiana, la gioia dell'incontro e gioco con i cani attraverso gli Interventi Assistiti con Animali (pet therapy), un laboratorio di teatro con il regista Silvio Pasqualetto dell'Accademia Lorenzo Da Ponte e studenti delle scuole superiori, assieme a Csv Belluno Treviso e uscite e vacanze con i volontari dell'associazione Lucia Schiavinato

Little Run, da un'idea di Alessandro Padovan e Deborah De Nardi, è organizzata dalla Scuola di Maratona con il supporto di Associazione Lucia Schiavinato e Fondazione Piccolo Rifugio, e il sostegno di Varaschin Outdoor Therapy, Marta Assicurazioni, Marco Polo Sporting Center