Vittorio Veneto, generosità da record alla Little Run per il Piccolo Rifugio

Record di raccolta fondi per la Little Run 2021: in tempo di pandemia, l'affetto verso il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto si dimostra più forte che mai. E il popolo degli appassionati di corsa e camminata dà ancora una volta dimostrazione della sua generosità. E' di 12800 euro il ricavato della quinta Little Run, la corsa e camminata per e con le persone con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, che si è svolta lungo tutta la mattinata di domenica 26 dicembre. Martedì 28 dicembre c'è stata la consegna ufficiale del ricavato, dai creatori della Little Run Alessandro Padovan e Deborah De Nardi nelle mani del vicepresidente della Fondazione Piccolo Rifugio Dino Mulotto. Come già annunciato prima della Little Run, le offerte raccolte serviranno:

- all'acquisto di un nuovo pulmino per le uscite, le gite e le vacanze degli ospiti del Piccolo Rifugio assieme ai volontari dell'associazione Lucia Schiavinato;

- all'acquisto di un forno adatto per cuocere le ceramiche che le persone con disabilità realizzano per portare la pet therapy al Piccolo Rifugio;

- per sostenere il laboratorio di teatro 2022 con ospiti del Piccolo Rifugio, studenti delle scuole superiori vittoriesi, Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte e Volontarinsieme Csv Treviso.

I profili Facebook e Instagram del Piccolo Rifugio racconteranno nei prossimi mesi l'avanzare di queste 4 iniziative, che hanno tutte un obbiettivo comune: regalare occasioni di felicità alle circa 40 donne e uomini con disabilità che vivono al Piccolo Rifugio o vi trascorrono le giornate. In 5 anni di Little Run mai la raccolta fondi aveva dato un risultato così alto: da parte del Piccolo Rifugio un grande ringraziamento a tutti donatori, a tutti i partecipanti, a tutti i sostenitori, e in modo particolare ai volontari che hanno reso possibile la Little Run e garantito il rispetto delle misure di sicurezza, a protezione di tutti.