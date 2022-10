Medicina di Vittorio Veneto, il dottor Sciascia nominato primario

Il dr Roberto Sciascia è il nuovo primario dell’unità operativa complessa di medicina generale dell’ospedale di Vittorio Veneto. Laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Padova nel 1993 e specializzato in medicina interna all’Università “Gemelli” di Roma nel 2002, dopo aver frequentato come volontario il reparto di lungodegenza dell’ospedale di Conegliano e aver svolto attività di continuità assistenziale e incarichi interinali, il 1° dicembre 2002 inizia l’attività lavorativa all’allora ospedale De Gironcoli dove rimane fino al giugno 2008.

Nel luglio 2008 prende servizio nel reparto di medicina generale del nosocomio vittoriese, dove dal 1° agosto 2021 assume l’incarico di direttore facente funzioni. Ha svolto attività di consulenza per l’Hospice “Casa antica fonte” di Vittorio Veneto. Il dr Sciascia è titolare, dal 2016, dell’incarico professionale “Ecografia internistica ed epatologia”.

«Rivolgo al dr Sciascia, stimato professionista di quest’Azienda, il mio grazie per il lavoro svolto fino ad oggi con competenza, disponibilità e umanità, e un augurio per il nuovo incarico. Sono certo che il bagaglio di esperienza maturata farà di lui un valore aggiunto per l’ospedale di Vittorio Veneto e per la nostra Azienda in generale» le parole del direttore generale, dr Francesco Benazzi.