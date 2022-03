A Vittorio Veneto nasce una nuova palestra all'aperto

Una nuova «palestra all'aperto» è stata collocata nell'area verde a ridosso della pista di atletica leggera di via dei Corder, a lato dello Skate Park. «Si tratta - spiega l'Assessore allo Sport Gianluca Posocco - di un set completo di macchine per l'outdoor fitness progettate per un una esposizione all'aperto di 365 giorni l'anno, tutte a 'movimento vincolato' e quindi idonee a guidare il gesto atletico dello sportivo, in modo che risulti corretto. Si ottiene così - continua Posocco - il miglior risultato possibile in termini di allenamento e si prevengono infortuni dovuti a movimenti errati. Non ci sono pesi esterni, ma è possibile modularli sulla base del peso corporeo di chi utilizza la singola macchina».

Le nuove macchine da fitness sono in tutto 11, sviluppate sulla bio-meccanica del corpo umano, con un range di regolazione dello sforzo va da 10 a 100 Kg. Ogni macchina è provvista di un pannello che la descrive e ulteriori informazioni sono accessibili grazie ad un QR Code integrato. Il nuovo pacchetto di attrezzature appena installato potenzia un'offerta sportiva già ricca rendendo ancora più appettibile, per tutte le età, il polo dedicato all'attività fisica che fiancheggia il Meschio e che, oltre alla piscina comunale e alla pista di atletica, comprende anche la ciclabile che corre lungo il fiume, i nuovi campi da beach volley, lo skate park e la postazione per la pratica del calisthenics, completa di tutte le dotazioni indispensabili per il corpo libero e l'allenamento funzionale all'aperto. «La pratica sportiva outdoor - conclude Posocco - è utilie non solo a combattere la sedentarietà ma anche a favorire la ripresa dei contatti sociali dopo i due anni di forzato isolamento a cui ci ha costretto la pandemia da Covid-19».