Covid, pronto soccorso di Vittorio Veneto diventa punto di primo intervento per i positivi

In ottemperanza alle indicazioni regionali relative all'attivazione del Covid Hospital, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vittorio Veneto diventa Punto di primo intervento per i pazienti Covid positivi. Nell’ambito della riorganizzazione ospedaliera legata alla pandemia prosegue la riconversione del nosocomio di Costa in Covid hospital: in tale riorganizzazione si colloca la sospensione della normale attività del Pronto Soccorso, relativamente all’emergenza-urgenza “ordinaria”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il riferimento per l’attività ordinaria di Pronto Soccorso, per tutti gli assistiti dell’ex Ulss 7, diventa l’Ospedale di Conegliano mentre quello di Vittorio Veneto lo sarà per i pazienti Covid positivi. L’Ospedale di Vittorio Veneto continuerà a garantire, in questa fase, la presa in carico ambulatoriale dei pazienti oncologici, effettuata in un’area dedicata, e l’attività poliambulatoriale, anch’essa svolta in un’area dedicata e isolata .