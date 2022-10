Ospedale di Vittorio Veneto, al via i lavori di rifacimento del park interno

La viabilità dell’area interna dell’ospedale di Vittorio Veneto sarà migliorata, con una nuova delimitazione della zona di sosta e la creazione di parcheggi agevolati per le persone con disabilità. L’area interessata ai lavori ha una superficie complessiva di circa 3.500 metri quadrati ed è collocata nella zona sud dell’ospedale (entrata dialisi, obitorio, attuale uscita per le auto): sarà sistemato il parcheggio con fondo ghiaioso, utilizzato attualmente in modo “disordinato”.

I lavori per la nuova organizzazione dei parcheggi interna al nosocomio di Costa partiranno il 24 ottobre e dureranno circa quattro mesi: essi comprendono sia opere edili stradali sia opere di impiantistica. L’ordine delle fasi lavorative riguarderà essenzialmente demolizioni e rimozioni dell’attuale manto del piazzale, realizzazione di piccole opere murarie, posa di impianti elettrici e di raccolta acque, per poi concludere con la realizzazione delle finiture quali la posa del pavimento in asfalto drenante, esecuzione della segnaletica orizzontale e di quella verticale.

Complessivamente saranno ricavati 80 stalli, 4 dei quali destinati alle persone con disabilità. Attualmente, senza la delimitazione, l’area può ospitare al massimo una sessantina di veicoli appartenenti ai dipendenti e persone che accedono ai locali esequiali e al servizio dialisi. L’intervento, che consentirà il completamento della viabilità interna al nosocomio, sarà diviso in più fasi per ridurre al minimo i disagi per l’utenza. Sarà garantito un numero minimo di parcheggi per le esigenze di utenti esterni. Gli 80 posti che saranno ricavati accanto all’obitorio andranno a completare la dotazione di 240 posti disponibili, in area asfaltata e delimitata, all’interno del nosocomio.