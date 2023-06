Sassi lanciati contro le vetrate della scuola: raid dei vandali

Vandali in azione, nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno, all'esterno della scuola primaria "Nazario Sauro" di via Monte Piana a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. Ignoti si sono introdotti nel cortile, probabilmente nel cuore della notte per non essere visti, hanno rotto a sassate le vetrate di un paio di porte finestre e tentato di scassinare il portone della palestra. Il blitz è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Da Ponte", Donatella Di Paolo. Il danno ammonterebbe ad alcune migliaia di euro, denaro che forzatamente dovrà uscire dalla casse del Comune per le riparazioni del caso. Al setaccio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.