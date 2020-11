Vende abiti spacciandoli per griffati: erano usati

Un 57enne, D.L., pregiudicato è stato denunciato oper truffa dai carabinieri di Vittorio Veneto. L'uomo avrebbe venduto ad un 68enne alcuni capi, spacciandoli per vestiti di valore ma in realtà robaccia. La vendita risale al 28 ottobre scorso. Il 68enne aveva speso per acquistare i capi pseudo griffati una somma di circa 150 euro, poi scoprire poi che erano usati.

Sempre nel corso della giornata di ieri, martedì, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco hanno denunciato un 57enne della Castellana che è stato trovato in possesso, durante una perquisizione, di 10 grammi di marijuana, nonostante si trovasse già agli arresti domiciliari.