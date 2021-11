Debiti a causa del covid, titolare di una pizzeria da asporto si toglie la vita

Sotto stress per i troppi debiti, non ha retto alla pressione e ha scelto di farla finita. La tragedia sabato scorso, 6 novembre, a San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto. Un pizzaiolo di 43 anni, originario di Monopoli, Vito Pugliese si è chiuso nella sua pizzeria da asporto, e si è tolto la vita. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel tardo pomeriggio.

Secondo la compagna di Pugliese, anche lei originaria di Monopoli, l'uomo si sarebbe tolto la vita a causa di una grave forma di stress provocata dalla crisi del Covid-19 e la diminuzione degli incassi, con debiti che si sono via via accumulati (oltre a quelli pregressi) a cui era sempre più difficile far fronte. L'avventura della pizzeria da asporto e focacceria di Vito e la compagna nel vittoriese (genitori di una bimba di 10 mesi) era iniziata nel novembre del 2019 e pochi mesi dopo la pandemia ha spezzato subito il loro sogno, con ristori che sono arrivati con il contagocce e sono stati subito investiti nel saldare il conto con creditori e fornitori. L'attività, sempre rimasta aperta anche durante il lockdown, non è purtroppo mai decollata, nonostante il boom dell'asporto. «Spesso purtroppo si finisce nel vedere tutto nero -commenta il presidente dell'Ascom di Vittorio Veneto, Michele Paludetti- ci sono dei numeri di telefono riservati a chi ha problemi di questo tipo e invito ad utilizzarli. Ci sono opportunità da cogliere per tentare di uscire da queste situazioni, in modo così non drammatico».