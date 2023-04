Zaia a Vittorio Veneto per il 25 aprile: «Qui per non dimenticare»

Il presidente del Veneto ha partecipato alle celebrazioni della festa della Liberazione e ha ricordato la figura di Tina Anselmi: «Servono manifestazioni più coinvolgenti per i ragazzi per avvicinarli a questi valori». In Veneto ospitati 16mila profughi ucraini