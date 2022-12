Leucemia, il sorriso di Vivian Borsato si spegne a 48 anni

A pochi giorni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovi?, un'altra giovane vita è stata interrotta dalla leucemia. Vivian Borsato è mancato all'affetto dei suoi cari nella notte di martedì 20 dicembre. Aveva solo 48 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Borsato era nato a Selva del Montello e aveva trascorso diversi anni a Montebelluna dove aveva frequentato l'istituto Einaudi per geometri militando anche in diverse squadre di calcio della zona durante gli Anni '90. Difensore appassionato, il suo idolo sportivo era Sinisa Mihajlovi?. Un destino tragico il loro, che a distanza li ha accomunati prima nella passione per il calcio e poi nel tragico percorso della malattia, una leucemia che non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Lo scorso 26 marzo Borsato aveva pubblicato su Facebook un post dedicato proprio a Mihajlovi?: «Abbiamo condiviso lo stesso ruolo (tu con risultati un tantino migliori dei miei), eri uno dei miei difensori di riferimento. Abbiamo condiviso anche la malattia all'inizio qualche anno fa e ora ne ricondividiamo il suo ritorno. Saremmo stati proprio una bella coppia di difensori assieme».

Parole che oggi suonano risuonano più amare che mai. Borsato viveva ormai da anni in provincia di Vicenza dove, insieme alla moglie Michela Guglielmi aveva fondato l'agenzia di web marketing Lgg Comunicazione, con sede a Schio. In passato Borsato era stato impiegato dell'ufficio tecnico di Fucina Artistica Boranga. A piangerlo oggi, oltre alla moglie, i figli Carlo e Sofia, i genitori Orio e Bertilla e gli adorati nipoti. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, venerdì 23 dicembre, alle ore 15 nella sede di Casa Insieme a Thiene, in provincia di Vicenza.