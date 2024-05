Coach Nicola Negro nominato Cavaliere della Repubblica Italiana

Il 23 aprile scorso, presso la sede del Consolato italiano a Belo Horizonte, Nicola Negro ha ricevuto, per mano dell’Ambasciatorein Brasile Alessandro Cortese e della Console Nicoletta Gomiero, l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine della Stella d’Italia. L’Ordine della Stella d’Italia rappresenta un particolare attestato in favore di chi ha acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l'Italia. La nomina a Cavaliere è arrivata a pochi giorni di distanza dalla conquista da parte di Nicola e del suo Gerdau Minas della terza Superliga nelle ultime quattro stagioni, impreziosita anche dalla nomina di Allenatore dell’anno in Brasile per la terza volta, dopo il 2021 e 2022.

«E’ una grande emozione poter ricevere una onorificenza di tale importanza. Non può che far piacere vedere che i risultati ottenuti in questi anni lontano dall’Italia siano riconosciuti anche dalle istituzioni, premiando il percorso professionale e i successi dei cittadini italiani all’estero» ha commentato l’allenatore trevigiano. Dopo lo scudetto brasiliano, Negro trascorrerà qualche giorno in Italia prima di volare a Città del Messico nel ritiro della nazionale femminile messicana e preparare le prossime competizioni internazionali.

LA CARRIERA

Nicola Negro nasce a Treviso nel 1980, muove i primi passi pallavolistici nelle giovanili del Volley Paese, iniziando molto presto il percorso di allenatore a soli 19 anni, sviluppando tutta la sua carriera nel settore femminile. Dopo aver ricoperto il ruolo di assistente a Paese, Villorba e Spes Conegliano, nel 2004 fa la prima esperienza in serie A1 come scoutman del Vicenza e successivamente come secondo allenatore a San Donà, Padova, Milano e Sassuolo.

Dal 2007 al 2010 ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore della nazionale turca. Nelle stagioni successive ha lavorato nei club Atom Sopot in Polonia e Azerrail Baku in Azerbaijan. Dal 2013 inizia una nuova fase della sua carriera come primo allenatore di Tauron Dabrowa Gornicza e Impel Wroclaw in Polonia, CSM Bucuresti in Romania e Calcit Ljubljana in Slovenia. E’ stato inoltre allenatore dell’Imoco Conegliano nella stagione 2014/15 e della Delta Informatica Trentino dal 2017 al 2019. Nel 2019 avviene lo sbarco nel campionato brasiliano dove, dopo una prima stagione sospesa e annullata a causa della pandemia, raccoglie una serie di risultati importanti alla guida del Minas di Belo Horizonte, 11 titoli, 11 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo. A Gennaio 2023 Nicola viene nominato CT della nazionale messicana, con la quale alla sua prima stagione conquista una storica medaglia di Bronzo ai Giochi Panamericani di Santiago2023.

PALMARES

Con i Club:

Campionato Sudamericano:​3 con MINAS 2020, 2022, 2024

Superliga Brasile:​​3 con MINAS 2020/21, 2021/22, 2023/24

Coppa Brasiliana:​​2 con MINAS 2021, 2023

Supercoppa Brasiliana:​​1 con MINAS 2023

Campionato Mineiro:​​2 con MINAS 2020,2022

Campionato Polonia:​​1 con ATOM SOPOT 2012 (da assistente)

Coppa Italia Serie B:​​1 con SPES CONEGLIANO 2004 (da assistente)

Con le Nazionali:

Giochi Panamericani:​​Medaglia di BRONZO con il MESSICO a Santiago2023

Giochi del Mediterraneo:​Medaglia di ARGENTO con la TURCHIA a Pescara2009 (da assistente)

CEV European League:​​Medaglia di ARGENTO con la TURCHIA 2009 (da assistente)

CEV European League:​​Medaglia di BRONZO con la TURCHIA 2010 (da assistente)