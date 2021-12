Volo in ritardo Venezia-Napoli, rimborsata passeggera trevigiana

Recentemente il Giudice di Pace di Treviso ha condannato Volotea al pagamento di 250 euro nei confronti di una passeggera della provincia di Treviso. La decisione da parte del Giudice giunge a seguito del ricorso presentato da ItaliaRimborso per conto della propria assistita, che ha subito un grave disservizio da parte della compagnia aerea con un ritardo di oltre tre ore nel volo Venezia-Napoli del giorno 1 agosto del 2018.

«Ancora una volta – commentano da ItaliaRimborso -, un nostro assistito può contare su una sentenza favorevole. Netta è stata la decisione del Giudice di Treviso che ha applicato il Regolamento Comunitario n. 261/04, come spesso accade con la nostra azienda, che ha avuto ragione per il 98% delle sentenze per gravi disservizi da parte delle compagnie aeree».