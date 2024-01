Cervo ferito cade nel canale Brentella, salvato da carabinieri e vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri del nucleo forestale dei carabinieri e di una squadra dei vigili del fuoco per recuperare, ieri pomeriggio, lunedì 22 gennaio, a Volpago del Montello, in via Fra Giocondo, un cervo adulto che era finito nelle gelide acque del canale della Brentella. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto l'ongulato in forte difficoltà. L'animale è stato trasportato a riva e quindi affidato alle cure del centro di recupero fauna selvatica di Treviso. Tra qualche giorno il cervo potrà probabilmente essere rimesso in libertà.