Martedì prossimo l'ultimo saluto a Stefania Bonaldo

E' stato concesso dalla magistratura trevigiana il nullaosta per le esequie di Stefania Bonaldo, la pricologa trevigiana di 39 anni che ha perso la vita nella serata dello scorso 28 febbraio a Porcellengo di Paese, in un tragico incidente stradale avvenuto in via Baldrocco. L'auto su cui viaggiava con la figlia di 6 anni, rimasta solo lievemente ferita, si era scontrata frontalmente con il veicolo condotto da un 19enne che secondo ai primi accertamenti avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia. Indagini sono però ancora in corso e qualche giorno fa la Procura aveva chiesto e ottenuto venisse svolto un esame autoptico.

Il funerale si svolgerà martedì 23 marzo alle 15.30 presso la chiesa Santa Maria Maddalena di Volpago del Montello, paese dove Stefania si era recentemente trasferita con la trasferita con la figlioletta, Lia, di 6 anni.

Oltre alla figlia, la 39enne lascia la mamma Rosanna, il papà Giannino con Ivana, il fratello Christian, la cognata Sissy, la nipote Lucy, le amiche Anna e Alice.