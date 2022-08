Voucher sport per le famiglie moglianesi: via libera dal Comune

Sport per tutti a Mogliano Veneto: rinnovato in questi giorni il progetto nato con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani dai 3 ai 18 anni alla vita sportiva moglianese.

Dopo la pandemia molti ragazzi si sono allontanati dal mondo dello sport, mettendo in difficoltà le associazioni sportive del territorio e trovando talvolta soluzioni alternative di aggregazione poco educative. All’interno della progettualità “Sport per tutti” sono state previste, per le famiglie, differenti scontistiche in base alle fasce Isee: • per le famiglie con Isee compreso fra 0 e 12mila euro è previsto un voucher che sconta la quota annuale per lo sport di 200 euro. Per le famiglie tra i 12.001 e i 20mila euro è previsto un voucher sconto di 150 euro; per le famiglie con Isee superiore ai 20mila euro un voucher sport di 100 euro. Questi voucher consentono uno sconto sulla retta che ciascuna famiglia corrisponde all’Associazione sportiva del territorio comunale e valgono per ogni figlio, di età compresa tra i 3 e i 18 anni, che intenda praticare uno sport. A breve sarà pubblicato il bando a cui le famiglie potranno partecipare per ottenere queste scontistiche.

I commenti

«Abbiamo sempre sostenuto che lo sport è fondamentale per i valori che trasmette e perché plasma ed educa i giovani moglianesi secondo principi sani come la collaborazione, il rispetto dei compagni e la disciplina - dichiara l'assessore allo sport Enrico Maria Pavan -. Sostenere le famiglie è una prerogativa di questa amministrazione e, oltre a loro, questa progettualità andrà ad aiutare le Associazioni del territorio in difficoltà a causa delle poche iscrizioni causate dal periodo post pandemico».

«Sport per tutti diventa un progetto cardine per la promozione dell’attività sportiva in città, tutti i ragazzi dai 3 ai 18 anni potranno ricevere una scontistica per l’iscrizione ad una delle tante disciplina presenti a Mogliano. La forza di questo progetto risiede infatti nella capacità di coinvolgere tutti i giovani moglianesi. Promuovere lo sport a 360 gradi è un aspetto molto importante della nostra azione di governo» conclude soddisfatto il sindaco Davide Bortolato.