Wall Street English festeggia i 50 anni di attività anche a Treviso

Wall Street English, la scuola per l'insegnamento della lingua inglese capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, ha celebrato i suoi 50 anni di attività lo scorso 13 settembre. La sede di Treviso, come anche le centinaia di sedi italiane Wall Street English, ha organizzato una festa per celebrare questo grande traguardo della scuola, che fa del metodo di studio e della qualità dei corsi i suoi punti di forza. La sede di Treviso, situata in Viale Della Repubblica 12/1 a Villorba (Treviso), ha accolto per i festeggiamenti non solo molti dei suoi attuali studenti e molti ex studenti, ma anche amici e figure imprenditoriali del territorio con le quali ha instaurato degli interessanti rapporti di partnership. Durante la festa, tutte le sedi hanno messo a disposizione dei loro invitati molti dei dispositivi utilizzati dalla scuola nei diversi corsi, quali smartphone, device mobili e touch screen.



Wall Street English offre infatti un metodo di studio innovativo e flessibile, sempre al passo con i tempi e le tecnologie, attraverso il quale vengono organizzati corsi di lingua inglese adatti a tutte le esigenze: corsi individuali per adulti e adolescenti, corsi di Business English, corsi per docenti (questi ultimi anche acquistabili con la carta del docente), corsi per certificazioni internazionali e per l’ottenimento dei crediti formativi per professionisti (ECM e CFP) sono solo alcuni dei corsi offerti dalla scuola. Tra i maggiori punti di forza della scuola vi sono gli orari flessibili delle lezioni, organizzate a seconda delle esigenze dello studente, e il ritmo di studio personalizzato. Tra le attività più gradite dagli studenti ci sono inoltre gli appuntamenti settimanali con i Social Club, come lezioni di yoga o paddle, degustazioni di vini, attività in bicicletta e aperitivi, tutti rigorosamente in lingua inglese!



Il metodo Wall Street English ha permesso, durante questi primi 50 anni di attività, la formazione nella lingua inglese di oltre 3 milioni di persone, numero che ad oggi continua ad aumentare grazie all’impegno della scuola che permette di aggregare studenti di tutte le età in modo efficace e coinvolgente.