Addio a Walter Frandoli, simbolo del Treviso Calcio

Treviso piange la scomparsa improvvisa di Walter Frandoli, 72 anni, uomo dalle mille vite mancato all'alba di giovedì 20 ottobre all'ospedale di Oderzo dov'era ricoverato per un tumore al fegato scoperto solo quattro mesi fa.

Nel capoluogo trevigiano era conosciutissimo: calciatore, architetto, politico e insegnante le tante professioni svolte in una vita piena di passioni, a cominciare da quella per il calcio. Secondo giocatore nella storia del Treviso Calcio, aveva vestito le maglie del Venezia e dell'Ancona. Per tre volte aveva contribuito alla salvezza del Treviso Calcio dopo le gestioni Setten e Corvezzo. Appesi gli scarpini al chiodo era stato allenatore di tantissime squadre e la sua passione per lo sport l'aveva portato a diventare insegnante di educazione fisica. Laureato in architettura, l'altra sua grande passione era la politica: consigliere comunale della Lega negli Anni '90, ha ricoperto svariati incarichi istituzionali entrando a far parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione per le ville venete e dell'Ente parco Sile. Con Luigi Caldato era stato anche ex vicepresidente dell'Israa Treviso. Da tempo viveva a Ponte di Piave con la moglie Laura Zerbato con cui ha condiviso quarant'anni di unione e da cui è nata l'amatissima figlia Gaia. La coppia si era sposata solo due mesi fa dopo che Walter aveva scoperto la grave malattia che l'aveva colpito. I funerali verranno fissati nelle prossime ore ma si pensa già ad una cerimonia nel Duomo di Treviso in modo che tutta la città possa tributargli un omaggio sincero e doveroso.

Il ricordo del sindaco

«Il dolore è davvero grande, l'amico Walter ci ha lasciato in maniera un po' inaspettata - le parole del primo cittadino di Treviso, Mario Conte -. Lo ricordo come un grande uomo e sportivo, una persona che ha dato davvero tanto alla nostra città ricoprendo un'infinità di ruoli e professioni. Ha lasciato il segno nei cuori dei trevigiani e ci mancherà molto».