Addio a Walter My, storico delegato di Femca Cisl in Benetton Group

Cordoglio e commozione della Femca Cisl per la scomparsa, sabato 20 gennaio, di Walter My, 59 anni, Rsu Cisl per 15 anni in Benetton Group. Originario di Brindisi, dal 1995 viveva a Paderno di Ponzano con la moglie Loredana e il figlio William. Era approdato in Olimpias all’inizio degli anni Duemila, per poi essere trasferito in Benetton nel 2007. Ha lavorato sempre nello stabilimento di Castrette ed è stato delegato della Femca per 15 anni. Impegnato anche sul fronte della promozione della previdenza integrativa, si preoccupava attraverso l'attività degli sportelli in azienda di aiutare i colleghi per le pratiche che riguardavano il fondo pensione e quello sanitario. Domani, martedì 23 gennaio alle ore 14.30, il funerale nella chiesa parrocchiale di Paderno, a Ponzano Veneto.

Il ricordo

«Era un punto di riferimento per tutti - ricorda Gianni Boato segretario generale della Femca Cisl Belluno Treviso -, si è sempre distinto per essere un uomo discreto e affidabile. Attento alle dinamiche aziendali, ha sempre saputo coniugare l'interesse dei lavoratori facendosi carico in particolare delle situazioni socialmente più rilevanti e per le persone più deboli, mantenendo un forte senso di appartenenza all’azienda. La Femca Cisl si stringe attorno alla famiglia di Walter - conclude - a cui desideriamo far arrivare un abbraccio forte da parte dei colleghi di oggi e di ieri che hanno incontrato Walter apprezzandone la sua disponibilità».