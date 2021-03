Webinar sul futuro digitale del distretto dello Sportsystem di Montebelluna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un incontro formativo e di confronto per riflettere insieme sul futuro del distretto dello Sportsystem, che si intreccia necessariamente con i temi dell'innovazione tecnologica applicata al mondo della calzatura sportiva. Il webinar, dal titolo #distrettoefuturo!, sottotitolo "Il distretto nell'era della digitalizzazione: la stampa 3D", è in programma giovedì 18 marzo alle ore 17.00 su piattaforma Zoom al link https://bit.ly/acm-stampa3d. Lo organizza l'Accademia Creativi Montebelluna, il gruppo di lavoro recentemente costituito all'interno del distretto, che opera a supporto della Fondazione del Museo dello Scarpone - dove ha sede - e in sinergia con l'associazione CombinAzioni.

"Il webinar del 18 marzo, gratuito e aperto a tutti i professionisti e imprenditori che operano nello Sportsystem - spiega Armando Cietto, presidente dell'Accademia Creativi Montebelluna - è la prima di una serie di attività formative che come gruppo di lavoro stiamo mettendo in campo, su temi di avanguardia e di sviluppo per il nostro settore. Il clima di sinergia e collaborazione che stiamo riscontrando, anche con l'università e con territori simili al nostro, sta molto favorendo l'attività nella quale siamo impegnati. Credo davvero che i tempi siano finalmente maturi per realizzare delle azioni forti e di sistema, dove la collaborazione e lo scambio reciproco sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per continuare a crescere a livello internazionale, fare efficace attività di ricerca e sviluppo, rimanere innovativi e competitivi nel mercato, dove abbiamo raggiunto livelli molto elevati come Sportsystem". "Il focus centrale del webinar - aggiunge Tiziano Maffione, membro dell'Accademia Creativi Montebelluna e maker digitale - sarà sul futuro, che si prospetta dinamico e in rapida evoluzione. Un futuro dove la digitalizzazione è onnipresente e accompagna tutte le fasi di vita di un prodotto, dalla progettazione alla vendita e oltre. In particolare, durante il webinar tratteremo di digital manufacturing, concentrandoci sulle potenzialità offerte dalla Stampa 3D".

I relatori che interveranno saranno Armando Cietto, che introdurrà il webinar; Tiziano Maffione e Stefano Sorgio, membri dell’Accademia Creativi Montebelluna, che tratteranno di digitalizzazione; Davide Zini di DWS Printers, specialista in stampa 3D; infine Andrea Agostinetti, segretario dell’Accademia Creativi Montebelluna, che esporrà i futuri progetti formativi e informativi del gruppo di lavoro dello Sportsystem.