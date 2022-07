West Nile, scoperti due nuovi casi sospetti nella Marca

L’Ulss 2 ha registrato altri due casi sospetti di West Nile nella giornata di martedì 26 luglio. Il primo riguarda un 62enne residente a Conegliano, con sintomi lievi, attualmente curato a domicilio. Il secondo, invece, è una donna residente a Meduna di Livenza, anch’essa 62enne, affetta però da altre patologie. Per lei, considerati anche i fattori di rischio, i medici hanno optato per il ricovero in ospedale. Per entrambi i casi il Servizio igiene e sanità pubblica è in attesa di conferma della positività da Padova.

Il Dipartimento di prevenzione rinnova la raccomandazione a tutta la cittadinanza di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura dove possa raccogliersi l’acqua piovana e svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua. Inoltre condomini e proprietari di edifici dovranno trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e aree esterne di pertinenza degli edifici, con idoneo prodotto larvicida in compressa (è escluso l’utilizzo di adulticidi). I trattamenti andranno annotati in un apposito registro da esibire su richiesta degli incaricati alla vigilanza.

Particolari precauzioni dovranno essere seguite anche da proprietari, detentori e coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, dai consorzi, dalle aziende agricole e zootecniche. È importante inoltre applicare misure barriera nelle abitazioni, in particolare dove dimorano soggetti con fattori di rischio (zanzariere) e applicare repellenti cutanei idonei a base di Deet o Icaridina ad una concentrazione superiore al 10% (ogni 3-4 ore nei luoghi di esposizione o densità vettoriale). Nei bambini sotto i 2 anni è consigliata l'applicazione di prodotti a base di Paramatandiolo (Citrodiol).