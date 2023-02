Conegliano, attivato il canale Whatsapp: «Messaggi diretti ai cittadini»

Giovedì 2 febbraio in Comune a Conegliano è stata presentata l’attivazione del servizio WhatsApp comunale alla presenza del sindaco Fabio Chies e dell'assessore Gianbruno Panizzutti.

Il servizio è un canale di comunicazione gratuito che l'amministrazione ha attivato per rendere più semplice, capillare e tempestiva l’informazione verso i cittadini. WhatsApp è la più popolare applicazione di messaggistica istantanea che consente di inviare messaggi, ma anche immagini o piccoli clip video in tempo reale ai propri contatti, attraverso la semplice connessione ad internet. Il numero utilizzato dal Comune di Conegliano solo per WhatsApp è +39 3204321474.

Come iscriversi

Installare WhatsApp sul proprio smartphone (se non sia già installato);

Salvare nei contatti in rubrica il numero 320 4321474 (suggeriamo di nominarlo ‘WhatsApp Conegliano’);

Effettuare l’iscrizione o compilando il modulo di iscrizione al link bit.ly/3ZYstcR oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 4321474 con scritto "ISCRIVIMI" seguito da nome e cognome di chi attiva il servizio.

L'avvenuta iscrizione verrà comunicata tramite un messaggio di conferma. È possibile procedere alla cancellazione dal Servizio in qualunque momento inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 4321474 con il testo "CANCELLAMI". Il Servizio è gratuito e anonimo, pertanto gli utenti non vedranno i contatti altrui, che rimarranno nascosti. La comunicazione procederà dal Comune al cittadino, quindi il numero NON risponderà a chiamate, messaggi e segnalazioni, per le quali si possono utilizzare i consueti canali quali contatti telefonici, email, social media. Per informazioni consultare la pagina del sito web all’indirizzo bit.ly/3kRGYiu o scrivere a ufficiocomunicazione@comune.conegliano.tv.it

Il commento

«Abbiamo deciso di introdurre questo servizio di messaggistica WhatsApp per potenziare e rendere più immediata la comunicazione tra l'amministrazione e i cittadini, in particolare per eventuali informazioni di emergenza - spiega l'assessore Panizzutti -. Il servizio si aggiunge agli altri servizi di comunicazione già esistenti, quali canali social e sito internet, aumentandone e migliorandone l’accessibilità, i tempi di risposta e la trasparenza. La gestione iniziale prevede un canale a senso unico tra l'amministrazione e i cittadini ma con il tempo e in base alle necessità il servizio potrebbe essere ulteriormente potenziato. La gestione è stata affidata internamente a una figura di riferimento che, tramite la propria professionalità riesce a garantire la corretta gestione del servizio e il rispetto della privacy delle informazioni».