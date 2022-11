Sanremo Giovani: c'è anche il giovane trevigiano "Will"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un altro veneto a Sanremo Giovani: si tratta di William Busetti, in arte Will, ventitreenne nato a Vittorio Veneto e cresciuto a Soligo (TV), da papà trevigiano e mamma di origini inglesi. A ufficializzarlo è stato per primo il conduttore di Sanremo, Amadeus, sui propri canali social e quelli ufficiali del Festival, in concomitanza con l'uscita del comunicato stampa Rai. Dopo essersi esibito infatti dal vivo tra i 42 artisti selezionati dai più di 700 partecipanti iniziali, è stato scelto tra gli 8 super finalisti con il suo brano “Le cose più importanti”. Tra questi otto (più quattro che si aggiungeranno da Area Sanremo) ne verranno selezionati tre, che accederanno direttamente alla competizione di febbraio, salendo sul palco dell’Ariston insieme ai “big”. La finalissima, che decreterà chi ne farà parte, sarà venerdì 16 dicembre in diretta in prima serata su Rai1. Will Buse, nome utilizzato sui suoi canali social, conta quasi 240mila follower su Tik Tok e 90 milioni di streaming tra le diverse piattaforme digitali, con diversi brani, tra cui “Estate”, certificato disco di platino. Dopo la partecipazione a XFactor 2020 con appunto il grande successo “Estate”, ha continuato a scrivere e a dedicarsi alla sua musica, uscendo lo scorso giugno con il suo primo EP “Chi sono veramente”. A coronare questa uscita di successo sarà un minitour di tre date, partendo da Firenze (Viper Theatre, 10 novembre), passando per Milano (Santeria Toscana, 16 novembre) e concludendo la tournée nella “sua” Treviso (New Age Club, 19 novembre).