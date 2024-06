Suoni di Marca 2024, Willie Peyote in concerto sulle Mura

Il "Sulla riva del tour" di Willie Peyote farà tappa quest'estate anche nel cuore di Treviso: il rapper torinese si esibirà lunedì 22 luglio sul palco di Suoni di Marca. Willie Peyote è ormai da anni uno degli artisti più apprezzati della scena musicale indipendente italiana.

Canzoni come "C’era una vodka", "Io non sono razzista ma…", "Ottima scusa" e "Che bella giornata" non potranno mancare nella scaletta che il rapper porterà sulle Mura di Treviso in un grande concerto a ingresso gratuito. Vincitore del Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2021, Peyote sarà accompagnato sul palco da una band solidissima e da arrangiamenti al servizio di una narrazione potente e schierata contro le ingiustizie sociali. Non un semplice tour ma una vera e propria celebrazione di una carriera in continua ascesa che ha portato l’artista torinese a ritagliarsi un posto di tutto rispetto sia all’interno del circuito hip hop sia all’interno della scena indie e mainstream, grazie anche a collaborazioni con Subsonica, Motta, Fulminacci, Murubutu, Ensi, Frankie Hi-NRG e tanti altri. Rap e cantautorato, ma anche rock, musica elettronica, folk e indie.

Il festival

Suoni di Marca 2024 sta prendendo sempre più forma: tra i nomi già annunciati non si può che notare una vastissima scelta di generi musicali. Dal 12 al 27 luglio arriveranno a Treviso: Santi Francesi (venerdì 12 luglio), Modena City Ramblers (sabato 27), Gio Evan (martedì 16), Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), gli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), Matthew Lee (giovedì 25) e i Planet Funk (venerdì 26), ma gli annunci non sono ancora finiti. Dal 12 al 27 luglio le Mura di Treviso torneranno a popolarsi per sedici serate di musica e divertimento a ingresso libero con offerta responsabile. Torneranno anche l’Area Bimbi, il Percorso del Gusto, dove poter fare un aperitivo o cenare tra i molteplici stand di street food con cucina da tutto il mondo, e l’artigianato di qualità della Mostra Mercato.