Winter School al parco della Storga: focus su istruzione e ambiente

Un'esperienza educativo-formativa indirizzata ad universitari, studentesse e studenti delle scuole superiori per approfondire in modo innovativo i temi dell'ecologia, del rapporto uomo-natura, fauna, flora e speleologia: Provincia di Treviso e Iusve avviano al parco della Storga la prima edizione della Winter School, un progetto didattico immerso nel verde di quattro giorni, dal 19 al 22 febbraio. Hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del progetto Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, don Nicola Giacopini, direttore Iusve, Andrea Cogo, consigliere provinciale delegato alle Politiche giovanili, docenti dello Iusve e rappresentanti delle Associazioni Cooperativa Comunica, Gruppo Grotte Treviso - Centro di Documentazione Speleologica “Francesco Dal Cin” Aps e La Venta - Associazione Culturale Esplorazioni Geografiche, coinvolte nel progetto.

L'iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra la Provincia di Treviso e lo Iusve e integra le attività di valorizzazione del parco della Storga portate avanti dall'Amministrazione provinciale, è diretta agli studenti dei corsi di laurea Triennale, Magistrale dello Iusve e anche a studentesse e studenti della consulta interprovinciale delle scuole superiori. Le quattro giornate in cui si articola il progetto corrispondono a quattro moduli di approfondimento, che verteranno a loro volta sui 4 assi portanti dell'ecologia: il rapporto con sé stessi, con gli altri, con la natura e con la trascendenza. Ogni modulo giornaliero sarà diviso in due incontri, uno alla mattina dalle 9 alle 12.30, nella sala Consiglio della Provincia, e uno al pomeriggio, dalle 15 alle 19, prevalentemente in esterna al parco della Storga, tranne che per il 20 febbraio, giorno in cui è programmata una visita alle grotte sul Montello. Formatori e accompagnatori degli studenti, per tutte e quattro le giornate, saranno i docenti dello Iusve, la Polizia provinciale e associazioni che collaborano con la Provincia e operano attivamente al parco della Storga, ovvero Cooperativa Comunica, Gruppo Grotte Treviso - Centro di Documentazione Speleologica “Francesco Dal Cin” Aps e La Venta - Associazione culturale esplorazioni geografiche.

I commenti

«Un'iniziativa che promuove e approfondisce i temi dell'ecologia e della tutela dell'ambiente, fronti su cui come Provincia siamo particolarmente sensibili e attenti, anche con le attività di valorizzazione, riqualificazione, ricerca e manutenzione del parco - sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - grazie alla proficua sinergia con lo Iusve e la collaborazione delle Associazioni che ogni giorno sono attivi abitanti della Storga, Cooperativa Comunica, Gruppo Grotte e anche La Venta, integriamo ulteriormente il nostro impegno per far sì che il “polmone verde” più grande del nostro territorio sia sempre più un punto di riferimento per la comunità».

«Il progetto “Winter School” nasce per offrire a studentesse e studenti un'esperienza multidisciplinare, che unisce le tematiche ambientali ed ecologiche alla riflessione sul proprio Io e sul rapporto con la natura, avendo come cardine l'enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco - conclude don Nicola Giacopini, direttore dello Iusve - l'obiettivo è quello di coinvolgere le ragazze e i ragazzi che hanno aderito con laboratori e attività che promuovano le buone pratiche della sostenibilità e di uno stile di vita più attento alla cura e al rispetto del pianeta. Ringraziamo la Provincia di Treviso e le Associazioni per l'importante collaborazione e per aver reso possibile la realizzazione di queste quattro giornate formative».