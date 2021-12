The Wishing Wells, nuova apertura a Treviso: tornano i sapori della cucina irlandese

Irish Stew, Sheperd's Pie, il tradizionale “fish and chips”, innaffiato da buona birra, tutta (o quasi) proveniente dalle terre d'Hibernia e di Britannia. E' un pub in perfetto stile irlandese il “nuovo” Wishing Well, che riapre i battenti oggi, lunedì 27 dicembre, con l'inaugurazione fissata alle 19 in viale della Repubblica (di fronte alla Pizzeria “Da Pino”). A realizzare questa nuova avventura sono Goran e Igor Solevic, i proprietari del “Colonial Inn”, celebrati locali di successo a Treviso fin dal 2012.

«Volevamo – spiega Goran Solevic – da un lato ricreare l'ambiente originale di un vero pub irlandese dall'ambientazione calda e accogliente, dall'altro proporre ai nostri clienti una cucina che ricalcasse quello si può trovare nelle public houses del mondo anglosassone. C'è ovviamente anche il “cibo” della paninoteca classica, ma sempre caratterizzata da una grande ricerca della qualità degli ingredienti». Così si può gustare l'hamburger prodotto con la carne di cervo, oppure le classiche fritture di pesce all'irlandese, o gustare il salmone in molte ricette dell'isola di Smeraldo. Ma non mancano anche le proposte per i vegetariani, come il gustosissimo hamburger di ceci.

«A Treviso - torna a dire Goran - ci sono molti locali che offrono cibo da pub ma si tratta in realtà di veri e propri ristoranti, che hanno un ambientazione per certi versi molto elegante che però si distanzia dal pub vero e proprio. Ecco, noi abbiamo voluto ricreare quella atmosfera, un posto “coccoloso” dove è possibile gustare un cucina poco conosciuta, per altro a prezzi che sono davvero molto abbordabili». Ricercata anche la scelta della birra: oltre alla tradizionale Guiness spicca una selezione attenta dei migliori birrifici inglesi.