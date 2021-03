Wizz Air, nuova base a Palermo: «Collegamento con l'aeroporto di Treviso»

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato giovedì 4 marzo la sua nuova base italiana a Palermo. La compagnia aerea baserà due Airbus A321 all'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" nel giugno 2021.

Insieme alla creazione della quarta base Wizz Air in Italia, Wizz Air ha annunciato 7 nuove rotte da Palermo e altri 4 voli nazionali italiani da Bologna, Brindisi, Pisa, Milano Malpensa e Catania da giugno 2021 e un nuovo volo da e verso l'aeroporto "Canova" di Treviso. I posti sulle nuove rotte possono essere già prenotati su wizzair.com o sulla mobile app della compagnia aerea a partire da 9,99 euro. Wizz Air è in Italia dal 2004: Bergamo-Katowice il primo collegamento. Da allora la compagnia aerea ha trasportato 41 milioni di passeggeri da e verso l'Italia negli ultimi 17 anni. I due Airbus A321 supporteranno l'operatività di undici nuove rotte che collegheranno Palermo con dieci città: Basilea-Mulhouse-Freiburg (Euroairport), Bologna, Londra Luton, Milano Malpensa, Pisa, Torino, Treviso, Verona, Brindisi, Cagliari per un totale di più oltre un milione di posti in più in vendita dall'Italia nel 2021. La creazione della quarta base italiana di Wizz Air a Palermo, in Italia, rafforza ulteriormente l'impegno della compagnia aerea nei confronti dell'Italia e verso operazioni sostenibili e attente all'ambiente. Le nuove rotte interne consentiranno ai passeggeri di viaggiare in Italia in modo sostenibile e sicuro, mentre le rotte che collegano l'Italia con il Regno Unito e la Svizzera rafforzeranno i legami economici tra queste regioni e paesi, supportando la crescita del settore turistico locale e creando oltre 750 posti di lavoro nelle industrie associate.

Intervenendo in conferenza stampa, George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha dichiarato: «Dopo 17 anni di operazioni di successo in Italia, sono lieto di annunciare la nostra quarta base italiana a Palermo. L'annuncio di oggi è alla base del nostro impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di protocolli di salute e sicurezza. I nostri velivoli all'avanguardia e le nostre misure di sicurezza avanzate garantiranno le migliori condizioni igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con la più bassa impronta ambientale in Europa. L'espansione di Wizz Air non solo offrirà opportunità di viaggio più convenienti, ma contribuirà anche alla ripresa delle economie locali e in particolare alla ripresa dell'industria del turismo». Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino , ha concluso: «In un momento così difficile per il settore e per tutti, la decisione di Wizzair conferma l'interesse per la Sicilia delle grandi compagnie ed appare come un segnale di incoraggiamento per tutta la filiera turistica.Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente a questo progetto nonostante varie difficoltà legate alla pandemia. Salutiamo questo evento con grande soddisfazione e ringrazio coloro che hanno lavorato al progetto».