Aeroporto Canova, Wizz Air annuncia un nuovo volo da Treviso a Bari

Da martedì 1 luglio il nuovo collegamento verso la Puglia: voli in partenza il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Primi biglietti già in vendita da 9.99 euro

Wizz Air ha annuncato giovedì 6 maggio l'assegnazione di un nuovo Airbus A321 alla sua base di Bari e il raddoppio dei suoi collegamenti verso l'aeroporto pugliese.

Da martedì 1º luglio partiranno otto nuove rotte dal capoluogo barese. Collegamenti internazionali con Abu Dhabi, Basilea, Corfù, Londra Luton, Mykonos, Tel Aviv e nazionali come Milano Linate ma soprattutto con l'aeroporto "Canova" di Treviso. I voli da e verso la Puglia partiranno il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica giusto in tempo per il pieno della stagione estiva. I primi biglietti disponibili saranno venduti a partire da 9.99 euro sul sito di Wizz Air.

Il nuovo velivolo Airbus A321neo farà base a Bari a partire dal 1 ° luglio e andrà ad aggiungersi a quello già presente presso la base Wizz Air di Bari, inaugurata a marzo. La famiglia di aeromobili Airbus A321-neo all'avanguardia offre un'efficienza dei consumi imbattibile, produce il 43% in meno di rumore e il 50% in meno di emissioni di Nox, rendendola davvero la scelta più ecologica nel settore dell'aviazione oggi. Le nuove rotte interne consentiranno quindi ai passeggeri di viaggiare all'interno dell'Italia in modo sostenibile e sicuro, mentre le rotte che collegheranno l'Italia con il Regno Unito, Abu Dhabi, Israele e la Grecia rafforzeranno anche i legami economici tra queste regioni e paesi, sostenendo la crescita del settore turistico locale.