Young Pop Rock Music Award: prorogata la scadenza della 1^ borsa di studio dedicata a D’Orazio

È stata prorogata al 30 giugno la data di scadenza per la presentazione delle domande per “Young Pop Rock Music Award”, la prima borsa di studio in Italia dedicata a Stefano D'Orazio, ideata dal Maestro Diego Basso, direttore d’orchestra e direttore artistico di Art Voice Academy e da Roby Facchinetti compositore, cantante e tastierista dei Pooh.

Il bando, aperto a fine 2020, è nato dalla volontà degli artisti, con la condivisione di Tiziana Giardone, moglie di D’Orazio, di dare la possibilità a giovani cantanti di età tra i 14 e i 30 anni, di qualsiasi nazionalità, di crescere musicalmente e professionalmente attraverso il percorso accademico in canto pop rock del Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo Art Voice Academy ed esibirsi dal vivo portando avanti il ricordo di Stefano D'Orazio, batterista e compositore dei Pooh.

«Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le iscrizioni e anche della qualità delle candidature pervenute. – dichiara il Maestro Diego Basso – Stanno arrivando iscrizioni da tutta Italia a riprova del desiderio dei giovani artisti di mettersi alla prova. Auspichiamo che il nome di Stefano abbia una risonanza positiva anche nel loro cuore come lo ha nel nostro. Visto il particolare periodo di difficoltà che abbiamo vissuto, abbiamo deciso di prorogare la data di scadenza del bando per dare un’ulteriore possibilità a chi lo desideri di partecipare. Questa è la prima edizione della borsa di studio dedicata a Stefano D’Orazio, ma la nostra volontà è che ogni anno un giovane frequenti l’Art Voice Academy, studi e si esibisca nei concerti live con l’orchestra. Ringrazio Tiziana Giardone, moglie di Stefano, per la sensibilità con la quale ha condiviso questa iniziativa e gli artisti che hanno accettato di far parte della Commissione artistica».

In attesa delle prime audizioni, che si terranno nel mese di luglio, è infatti quasi completata la commissione che valuterà le candidate e i candidati e assegnerà la borsa di studio. «La commissione sarà composta da professionisti esterni ad Art Voice. Oltre a Roby Facchinetti, hanno già confermato ad oggi la loro presenza il produttore e compositore Marco Falagiani vincitore di Sanremo come autore e compositore della colonna sonora del film premio Oscar “Mediterraneo” e il compositore Francesco Sartori, autore di grandi successi mondiali, tra cui “Con Te Partirò” portata al successo da Andrea Bocelli».

«È una iniziativa che apprezzo moltissimo – dichiara Tiziana Giardone, moglie di Stefano D’Orazio - ci sono artisti e personalità molto importanti rimaste nell’oblio e quasi dimenticate, questo per Stefano non dovrà accadere. Stefano ha sempre creduto nella forza che anima i giovani che desiderano intraprendere un percorso artistico. Quando decise di scendere giù dall’astronave dei Pooh nel 2009 aveva deciso che avrebbe passato del tempo a raccontare ai ragazzi cose di musica e di vita. Se attraverso la borsa di studio “Young Pop Rock Music Award” riusciremo a regalare un sogno ai nostri giovani e a promuoverne la loro crescita artistica sono certa che Stefano ne sarebbe tanto felice e conoscendolo esclamerebbe il suo “Che Meravigliaaaa!”».

La borsa di studio consentirà ogni anno, a partire dall’Anno Accademico 2021/2022, ad un giovane cantante nell’ambito pop rock, di far emergere il proprio talento musicale, sviluppare le proprie abilità e competenze professionali acquisendo esperienza nelle modalità di gestione della propria performance in palcoscenico, esibendosi dal vivo con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Punto di forza di Art Voice Academy, infatti, oltre all’alta qualità della formazione è il dialogo costante con il mondo dello spettacolo e con gli artisti di livello nazionale ed internazionale, che, insieme a numerose partecipazioni a prestigiose rassegne musicali, consente ai propri allievi di mettersi da subito mettersi a confronto con il palcoscenico.