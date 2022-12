Zaia: «Dalla guerra in Ucraina all'autonomia, 2022 anno delle sfide»

Il presidente Luca Zaia e i consiglieri della Regione Veneto sono intervenuti venerdì 23 dicembre da Palazzo Balbi per un bilancio dell'attività svolta durante il 2022. «Non è stato un anno facile - ha esordito il Governatore - un anno pieno di sfide che ha visto il Veneto impegnato su molteplici fronti. Abbiamo iniziato l'anno ancora nel segno del Covid dopo due anni di pandemia. Oggi i dati ci dicono che i decessi per influenza stagionale hanno superato quelli per Covid. Non c'è nulla di cui rallegrarsi ma il picco stagionale dei contagi è stato raggiunto e siamo in una fase di discesa. Rispetto all'anno scorso le cose stanno decisamente cambiando in meglio. Sempre sul fronte sanitario è stato l'anno della carenza di medici sul territorio. L'anno si chiude però con due buone notizie, l'avvio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Treviso ma anche l'inaugurazione della Cittadella della Salute all'ospedale Ca' Foncello in programma il 29 dicembre, sempre nel capoluogo della Marca. Sarà una pietra miliare nella storia della sanità veneta».

Zaia ha poi continuato nel bilancio delle attività svolte e degli avvenimenti salienti degli ultimi dodici mesi. «Il 24 febbraio lo scoppio della guerra in Ucraina ha dato inizio all'aumento dei rincari su bollette e materie prime ma anche ad una grandissima gara di solidarietà tra i cittadini veneti che hanno messo a disposizione risorse e posti letto. Il 2022 è stato l'anno dell'autonomia, una partita che porteremo fino in fondo a tutti i costi, è prevista dalla Costituzione e ci spetta. Dal 20 gennaio sarà online il sito internet (portale ufficiale) dell'autonomia regionale con sette sezioni tematiche per informare cittadini e istituzioni - ha detto il presidente Zaia -. Nonostante la denatalità in tutta Italia il Veneto quest'anno ha avuto 28.464 nuovi nati. Tantissime, purtroppo, le morti a cominciare dalla tragedia della Marmolada la scorsa estate con undici vittime. Tra le opere pubbliche iniziate, non solo i lavori per le infrastrutture di Milano-Cortina 2026 ma soprattutto la Superstrada Pedemontana. A gennaio si aprirà l'innesto sull'A27, entro giugno 2023 inaugureremo l'ultimo tratto fino a Montecchio, compresa la galleria di Malo. L'obiettivo è chiudere l'opera entro l'anno prossimo. Negli ultimi mesi i transiti hanno iniziato ad aumentare, soprattutto per l'Alto Vicentino».

Il video della diretta