Governatori più amati d'Italia: Zaia si conferma al primo posto

Arriva puntuale come ogni anno la classifica degli amministratori e delle amministratrici regionali e locali di tutta Italia: è stato infatti pubblicato oggi, lunedì 4 luglio 2022, da parte del quotidiano economico il Sole 24 ore lo studio Governance Poll 2022 sui presidenti di Regioni e sindaci più amati dello Stivale.

Luca Zaia si conferma anche quest'anno il presidente di Regione con il più alto indice di gradimento in Italia, mentre il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro passa dalla seconda alla prima posizione nella graduatoria dei migliori sindaci delle città capoluogo, seguito da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), Antonio Decaro (Bari) e Giuseppe Sala (Milano). Mario Conte, primo cittadino di Treviso, è al 38esimo posto (in perdita di due posizioni rispetto all'anno scorso). L'impressione è, dunque, che il consenso sia salito soprattutto nelle grandi città ma anche che il Nordest, soprattutto per quel che concerne l'amministrazione regionale, sia il traino d'Italia.