Covid-19 in Veneto, Zaia: «Da lunedì apriamo le vaccinazioni ai 40enni»

Ieri, 11 maggio, l'appuntamento non c'è stato, ma questa mattina è tornato l'aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto, tenuto dal presidente della Regione Luca Zaia e dal suo assessore alla sanità Manuela Lanzarin.

Ad inizio conferenza, Zaia ha mostrato i numeri del bollettino delle 8 di stamane: «I positivi al coronavirus trovati nelle ultime 24 ore sono 493 ed i loro test positivi rappresentano l'1,09% dei 45.039 tamponi effettuati. I ricoverati totali per Covid in Veneto sono 1.117 e sono 41 in meno rispetto a ieri. In area non critica sono ricoverati 979 pazienti per Covid, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 138 pazienti per Covid e 279 non Covid».