Covid, Zaia: «Treviso è in area critica per i ricoveri ospedalieri»

Venerdì 20 novembre Luca Zaia ha tenuto un nuovo punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto. Entro questa sera il Ministero della Salute annuncerà la nuova mappa delle regioni e il tema sulla zona gialla o arancione è stato al centro dell'incontro.

«Le terapie intensive in Veneto stanno tenendo - ha spiegato Zaia - oggi ci sono dieci pazienti in meno ricoverati rispetto a ieri. Treviso, Vicenza e Verona però sono entrate in Area 5 (la più critica) per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri extra terapia intensiva anche se la situazione resta sotto controllo a livello generale. Il vero problema è la carenza di personale sanitario. Ad oggi in Veneto ci sono almeno 600 persone in terapia intensiva. Prima dell'emergenza Covid avevamo 494 posti letto e una media di 300 persone, la metà rispetto a oggi. L'età media dei ricoverati in terapia intensiva si è alzata negli ultimi giorni e questo ci fa pensare che avremo un rallentamento nel ricambio dei posti letto. Oggi - continua Zaia - è venerdì, giorno dei colori per le regioni, probabile che il Veneto resti in zona gialla visto che dai nostri numeri non è cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana. Anzi, dai nostri calcoli l'indice Rt è addirittura diminuito. La certezza però ce l'avremo solo con l'annuncio del Ministero». Zaia ha poi spiegato: «Sono 1618 su 3mila i medici di base stanno facendo tamponi in Veneto. Chi non farà i tamponi rapidi sarà sanzionato, è scritto nell'accordo. L'adesione è al 92%, la percentuale dei medici che li sta già facendo è al 69%. Dal Governo, infine, stiamo ancora aspettando una risposta sul tema dei veterinari e dei dentisti per autorizzarli a fare tamponi». In chiusura un commento sul vaccino anti-Covid: «Io lo farò ma non sarà obbligatorio in Veneto. Chiedo a chi è contro i vaccini di rispettare le opinioni di chi vuole farselo. Finiremo per andare in giro con il passaporto sanitario: ci chiederanno per muoverci se siamo vaccinati oppure no. Questo non vuol dire che se uno non è vaccinato dovrà restare chiuso in casa ma è impensabile che i Governi esteri non si pongano il problema di chiedere chi è vaccinato e chi no quando riapriranno le frontiere».

Il bollettino di Azienda Zero

Sono 3468 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. 38655 le persone in isolamento, i ricoverati negli ospedali sono 2294 (+52). In terapia intensiva dato anomalo ma incoraggiante: sono 286 i pazienti ricoverati (10 in meno di ieri). Altri 66 morti in più rispetto a ieri a livello regionale.

Il video della diretta