Zaia, nuova ordinanza per le scuole superiori: «Didattica digitale al 75%»

Novità importanti per le scuole superiori in Veneto. Lunedì 26 ottobre il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato la nuova ordinanza regionale allineandosi con il Dpcm del 25 ottobre. Nessuna novità per le attività commerciali limitate dal Dpcm. Bar e ristoranti dovranno chiudere sempre alle 18, piscine, palestre e cinema restano chiuse.

«L'ordinanza che volevamo fare prima del Dpcm avrebbe limitato gli assembramenti nei luoghi pubblici senza penalizzare i locali e le attività - ha spiegato il Governatore durante il punto stampa a Marghera - Per le scuole avrei voluto diminuire la pressione demografica. Ristoranti, palestre e tutti gli altri servizi costretti a chiudere da oggi avevano investito per riaprire dopo il primo lockdown. Sono attività che avevano reso ricco questo Paese. Il coraggio delle imprese però non è stato premiato. A me non risulta che in ristoranti, palestre e cinema del Veneto ci siano state situazioni di focolai e contagi. Al Governo chiedo quindi che riveda questo provvedimento quanto prima. Se potessi metterei la chiusura dei locali alle ore 24 ma le norme per le regioni a statuto ordinario, ad oggi, sono inclementi. Il Trentino Alto-Adige ha potuto riaprire grazie al fatto di essere regione a statuto speciale. Ad oggi non possiamo fare nulla per modificare il Dpcm in Veneto, anche a questo sarebbe servita l'autonomia per il Veneto».

La nuova ordinanza

Dal 28 ottobre fino al 24 novembre, sarà comunque in vigore la nuova ordinanza del Veneto per le scuole superiori. Il 75% delle lezioni dovrà essere svolto tramite didattica a distanza. La didattica in presenza sarà sempre garantita agli alunni con disabilità certificata mentre studenti immunodepressi o con gravi problemi di salute potranno seguire le lezioni completamente a distanza. Per gli istituti professionali l'invito è quello di provare a fare il 75% di didattica online ma se sarà necessario La nuova ordinanza contiene anche una norma dedicata ai ristoranti per i lavoratori in trasferta: possono andare a cena senza limiti orari nei ristoranti contrattualizzati. Non sono stato ascoltato ma il provvedimento andrebbe cambiato. Trattativa verso la firma, infine, per i tamponi e i test rapidi che si potranno fare dai medici di base in modo da alleggerire i punti tamponi melle varie Ulss: «Manca poco, ci stiamo lavorando e tra pochi giorni dovrebbero diventare realtà» ha concluso Zaia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bollettino di Azienda Zero

In Veneto sono 1129 i contagiati nelle ultime 24 ore (45466 in totale dall'inizio dell'emergenza). 18mila le persone attualmente positive. 13692 i cittadini in isolamento (800 in meno rispetto a domenica). 695 i ricoverati negli ospedali, 81 i pazienti in terapia intensiva di cui 76 positivi al Covid. 23 le persone dimesse nelle ultime 24 ore. 164 i sintomatici in isolamento (l'1% del totale). Per la provincia di Treviso sono 214 i nuovi positivi registrati nel bollettino di lunedì 26 ottobre. 2407 i trevigiani in isolamento di cui 942 positivi e 602 con sintomi. All'ospedale Ca' Foncello sono 43 i ricoverati in area non critica, 3 le persone in terapia intensiva. A Conegliano restano invece 2 i pazienti in terapia intensiva. 56 i ricoveri in ospedale a Vittorio Veneto. 5 i ricoveri, infine, nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto.