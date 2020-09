Regionali 2020, primi exit poll: plebiscito per Zaia, tra il 72 e il 76%

Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Veneto il governatore uscente e candidato del centrodestra Luca Zaia è in vantaggio con il 72-76% mentre il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni è al 16-20% con una copertura del campione dell'80%.

Secondo la prima tendenza La7 alle elezioni regionali in Veneto il governatore uscente e candidato del centrodestra Luca Zaia stravince con oltre il 70% sul candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni.