Sicurezza e legalità: Zaia incontra il nuovo Questore di Treviso

Il presidente Luca Zaia ha incontrato lunedì 22 agosto, in visita di presentazione, il nuovo Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan. Il Governatore si è nuovamente complimentato per la prestigiosa nomina e ha discusso con il Questore di vari temi di reciproco interesse, a cominciare dalla collaborazione istituzionale per garantire ai trevigiani legalità e sicurezza. Il nuovo Questore di Treviso,, di origini bellunesi, ha già ricoperto importanti incarichi a Nordest.